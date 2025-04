BB eleva recomendação para Boa Safra (SOJA3) e revisa preço-alvo

A BB Investimentos revisou sua recomendação para as ações da Boa Safra (SOJA3), elevando-a para “compra”, mesmo após reduzir o preço-alvo de R$ 20,10 para R$ 16,40 ao final de 2025. A decisão baseia-se na expectativa de retomada do crescimento de receita e rentabilidade da empresa, superando os resultados considerados “decepcionantes” em 2024.

Segundo relatório assinado por Georgia Jorge, CNPI-P, analista do BB Investimentos, a performance estável das ações no início de 2025 (-1,0% até 16/4) reflete as incertezas dos investidores quanto à recuperação da rentabilidade da empresa.

No entanto, a analista destaca que “o gatilho para o papel voltar a se valorizar será a retomada do crescimento de receita e rentabilidade em patamares superiores aos observados em 2024”. Com base nessa visão positiva para o curto prazo, o BB Investimentos elevou sua recomendação para compra.

Boa Safra (SOJA3): BB vê cenário de recuperação

A revisão do preço-alvo incorpora os resultados do segundo semestre de 2024, que frustraram as expectativas do mercado, e considerações atualizadas sobre o cenário macroeconômico.