SNCI11: dividendos de 1,11% ao mês serão pagos pelo FII nesta sexta (25); veja valor

No fechamento de março, o valor de negociação de cada cota do FII SNCI11 era de R$ 90,05, o que resulta em um dividend yield mensal de 1,11%. Esse preço, considerando os últimos pagamentos, leva o retorno anualizado a 13,17% com base no valor patrimonial, um desempenho superior à média de fundos "semelhantes", que ficou em 12,84%.

Vale lembrar que apenas os investidores que tinham cotas do fundo até a chamada "data de corte", em 15 de abril, estão aptos a receber o pagamento de abril. Aqueles que compraram após esse dia não participam da distribuição de proventos neste mês.

Desempenho do SNCI11

Além do pagamento de dividendos, o fundo imobiliário SNCI11 apresentou um desempenho superior ao IFIX. Enquanto o fundo valorizou 8,80% no período, os pares do setor registraram retorno médio de 6,38%.

Essa alta influenciou diretamente o indicador preço sobre valor patrimonial (P/VP), que aumentou 6% e fechou o mês em 0,93.

No mesmo período, o spread de crédito marcado a mercado (MTM) do fundo chegou a um patamar histórico de 4,73% acima da NTN-B 2027. A rentabilidade patrimonial ajustada atingiu 1,33% ao mês, bem acima da média dos concorrentes, que ficou em 0,84%. A distribuição ajustada média dos outros FIIs foi de R$ 0,93 por cota, abaixo do que foi entregue pelo SNCI11.