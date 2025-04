Fundos imobiliários "decolam" na bolsa, mas seguem descontados

Os Fundos Imobiliários (FIIs) têm mostrado um desempenho positivo no mercado, com o IFIX, principal indicador da categoria, fechando março de 2025 com um retorno de 6,14%, atingindo 3.313 pontos. Em abril, a valorização foi de 1,63%. Apesar da alta recente, os fundos seguem negociados com descontos em relação aos seus valores patrimoniais, sugerindo que ainda há muitas oportunidades de investimentos.

Segundo o relatório do GAME11, esse avanço nas cotas ocorre em um contexto onde a taxa básica de juros está próxima de seu pico, conforme indicou a última ata do Copom, que sugere uma desaceleração no crescimento da taxa Selic.

Grande parte dos fundos imobiliários recuperaram a desvalorização dos meses de dezembro do ano passado e janeiro deste ano, mas os descontos seguem.

Segundo os relatórios dos fundos VRTA11 e VRTM11, essa desvalorização está diretamente relacionada à expectativa de aumento da taxa de juros, que impactou o mercado de FIIs como um todo. Neste início de segundo trimestre, são poucas as ofertas de cotas, o que demonstra que ainda a valorização ainda não foi suficiente para os fundos.