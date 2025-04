Interesse por ações e ouro aumenta, mas renda fixa segue na liderança, afirma XP

As preocupações com riscos fiscais diminuíram, mas a atenção se voltou para questões globais, como a recessão nos EUA e riscos geopolíticos, que agora afetam 15% e 9% dos investidores, respectivamente.

“O sentimento dos assessores melhorou, com 55% dando nota 7 ou mais à Bolsa”, afirma o relatório, refletindo uma maior confiança no mercado em comparação com o mês anterior.

Embora a renda fixa mantenha a liderança, o aumento no interesse por ações e ouro indica uma mudança nas estratégias de investimento, que pode sinalizar um retorno da confiança dos investidores em busca de maior diversificação e potencial de retorno.