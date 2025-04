XP eleva recomendação para Lojas Renner (LREN3) e vê potencial de valorização

A Lojas Renner (LREN3) teve sua recomendação elevada pela XP de “neutra” para “compra” nesta semana. A mudança, após cerca de um ano de visão cautelosa, foi baseada em quatro pilares principais: a melhora da dinâmica macroeconômica, ajustes na estratégia de precificação e coleções, perspectivas positivas para as margens e a avaliação atrativa da ação.

O preço-alvo da LREN3 também foi revisado para cima, de R$ 14,00 para R$ 17,00 até o final de 2025. É um potencial de valorização de 18,88%, considerando o fechamento desta segunda-feira (28) em R$ 14,30.

A XP destaca que a implementação de medidas governamentais, que devem atenuar a desaceleração da economia no segundo semestre de 2025, foi um fator-chave para a mudança de recomendação. Além disso, a Renner ajustou sua estratégia de precificação, tornando suas coleções mais flexíveis e adequadas às demandas do mercado, o que também contribui para a melhora da perspectiva.

Os analistas veem as margens da empresa se beneficiando de um mix de produtos mais elevado e maior eficiência nas despesas gerais e administrativas (G&A). A companhia está sendo negociada abaixo da média de seus pares, com múltiplos de 10x-8,5x P/E para os anos de 2025-2026, o que abre espaço para uma reavaliação à medida que os resultados se consolidam. A XP também revisou suas estimativas de Lucro Líquido para 2025-2026, com um aumento de 12% a 13%, e espera um crescimento de dois dígitos no EBITDA e no lucro líquido da varejista.