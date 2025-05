Santander (SANB11) lucra R$ 3,9 bi no 1T25, alta de 27,8% na comparação anual

Margem com clientes robusta : R$ 15,8 bilhões, alta de 9,5% em 12 meses, mesmo com estabilidade trimestral. O crescimento decorre do aumento de volumes e spreads, em especial na carteira de crédito para pessoa física.

Despesas sob controle : os gastos operacionais recuaram 2,9% no trimestre, com destaque para menores despesas com pessoal e publicidade. No ano, o avanço foi de 4,4%, abaixo da inflação.

Receitas com serviços resilientes : apesar da queda trimestral de 6,9% nas comissões ? explicada por sazonalidade e reclassificações contábeis ?, houve alta de 5,1% em 12 meses. Destaques positivos incluem cartões (+14,7%), seguros (+8%) e administração de recursos (+12,5%).

Expansão seletiva do crédito : a carteira ampliada atingiu R$ 682,3 bilhões, crescimento de 4,3% na comparação anual. A maior contribuição veio de financiamento ao consumo e pequenas e médias empresas, enquanto grandes empresas tiveram retração.

Captações equilibradas: o banco avançou no mix de passivos, com destaque para pessoas físicas, que passaram a representar 45% do total. As captações somaram R$ 651,5 bilhões (+4,5% YoY).

Já o índice de inadimplência acima de 90 dias ficou em 3,3% no trimestre, alta de 0,1 p.p., refletindo pressão no segmento de PMEs. Apesar disso, a qualidade da carteira permanece dentro do nível considerado saudável pelo banco.

O custo de crédito foi de 3,7%, estável, mas já incorporando os novos critérios da Resolução CMN nº 4.966/21, que alteraram a metodologia de provisão.