WEG (WEGE3) tem leve alta nos lucros em balanço do 1T25; margem EBITDA cai

A WEG (WEGE3) divulgou nesta quarta-feira (30) os resultados do primeiro trimestre de 2025, reportando receita operacional líquida de R$ 10,08 bilhões ? alta de 25,5% em relação ao 1T24, mas 6,9% abaixo do 4T24 ? e lucro líquido de R$ 1,27 bilhão, avanço de 2,9% na comparação anual.

Apesar do crescimento na receita, a queda na margem EBITDA para 21,6% e no retorno sobre o capital investido (ROIC), que recuou 5,7 p.p. em um ano, pressionou as ações da companhia, que encerraram o dia com baixa superior a 3% na B3.

Antes do impacto em bolsa, o BTG Pactual já alertava que os números vinham "em linha com nossas projeções, embora abaixo do consenso, com leve surpresa positiva na receita e decepção no lucro líquido".

O banco também apontou que a performance operacional do trimestre reflete o aumento do SG&A e os custos com frete internacional ? especialmente associados ao segmento solar ? além da integração de aquisições recentes que ainda não operam nos níveis de eficiência esperados.