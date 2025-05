10 ações para investir em maio: BTG destaca Localiza (RENT3) e Cosan (CSAN3) em carteira recomendada

Já a entrada da Cosan é classificada como a tese mais arriscada do mês. A companhia vem passando por uma reestruturação de gestão que, segundo o relatório, "tem demonstrado um forte senso de urgência para corrigir o balanço". O BTG enxerga um "alto risco e alto retorno", com potencial de valorização baseado na desalavancagem e no fechamento do desconto de holding.

Ações brasileiras têm desempenho superior no ano

A decisão de manter uma postura mais cautelosa ocorre em um contexto de valorização do mercado acionário brasileiro em relação a outras economias. O Ibovespa encerrou abril com alta de 3,7% em reais (e 4,4% em dólares), acumulando valorização de 22% em dólares no ano ? acima do desempenho do S&P 500, que recuou 5% no mesmo período.

O relatório aponta que o Brasil é um "vencedor relativo em um ambiente difícil para todos", beneficiando-se da menor exposição à guerra comercial entre China e EUA. "O país comercializa apenas 32% de seu PIB e faz principalmente com a China. Além disso, algumas das commodities que vende podem até se beneficiar da disputa comercial entre a China e os EUA", diz o documento.

Outro fator que sustenta o bom momento é a expectativa de fim do ciclo de aperto monetário no Brasil. Com os mercados já precificando estabilidade ou leve queda das taxas a partir do segundo semestre, parte do desempenho das ações este ano reflete essa perspectiva.

A valorização, no entanto, reduziu o excesso de prêmio de risco: "O prêmio para manter ações caiu para 3%, em linha com sua média histórica e muito abaixo dos prêmios elevados que vimos há alguns meses", observam os analistas.