Petrobras (PETR4): produção cresce e mercado projeta dividendos e retomada das ações

Petrobras (PETR4): analistas apontam retomada operacional e dividendos robustos

O BTG projeta um EBITDA de US$ 11,5 bilhões no 1T25, com crescimento de 17% em relação ao trimestre anterior. O lucro líquido estimado é de R$ 41,3 bilhões ? avanço de 74,5% na base anual. A expectativa é de fluxo de caixa livre de US$ 3,5 bilhões, com dividendos previstos de R$ 0,72 por ação, equivalente a um yield de 2,3% no trimestre.

"Menor capex e melhoria na produção serão provavelmente as principais variáveis para qualquer recuperação do preço das ações", aponta o relatório do BTG.

A XP Investimentos também ressaltou que os números devem ser bem recebidos pelo mercado, destacando a combinação de maior eficiência e preços estáveis. Já o BB Investimentos reforçou o bom desempenho do pré-sal (+5,3% t/t) e afirmou que a Petrobras "segue mostrando boa performance operacional, o que pode refletir em resultados fortes".

A estatal também viu crescimento nas vendas totais (+1% t/t) e expansão das vendas internacionais (+8,2%), mesmo com a taxa de utilização das refinarias em queda para 89% e aumento pontual nas importações de diesel ? fatores considerados neutros pelos analistas.