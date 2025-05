Quais as vantagens de investir em ETFs de Renda Fixa? 

Razões para investir em ETFs de renda fixa

Outro aspecto vantajoso dos ETFs de renda fixa é sua eficiência tributária. Não há incidência de imposto de renda sobre os cupons, com uma alíquota fixa de 15%, independentemente do período investido. Essa alíquota é a mesma aplicada após dois anos em outros tipos de renda fixa.

A retenção do DARF é feita diretamente pela corretora, eliminando o incômodo do “come-cotas”, imposto semestral que pesa sobre fundos de investimento.

De acordo com relatório da Itaú Asset, adotar ETFs pode representar uma estratégia vital para a diversificação, proteção e maximização dos resultados do portfólio. Tal abordagem transcende a mera adoção de uma tendência, configurando-se como uma alternativa econômica e eficaz.

No próximo dia 15 de maio, acontecerão dois eventos relevantes no setor de renda fixa: o vencimento da NTNB-2025 e o pagamento de cupom dos títulos IPCA+ com datas de vencimento ímpares.

Esses eventos têm o potencial de liberar uma quantia significativa de recursos, ressaltando a importância de considerar opções estratégicas para reinvestir esse montante.