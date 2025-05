BB Seguridade (BBSE3) tem lucro de R$ 2 bi no 1T25: veja as avaliações do mercado

A BB Seguridade (BBSE3) divulgou seu balanço do primeiro trimestre de 2025. O lucro líquido recorrente somou R$ 2,0 bilhões, queda de 8,1% frente ao 4T24, embora com alta de 8,3% em relação ao 1T24. O resultado ficou 4,5% abaixo do consenso de mercado e das estimativas da Genial Investimentos, em um cenário de desafios operacionais nas verticais de seguros e previdência.

Apesar do desempenho fraco, a Genial manteve recomendação de compra, com preço-alvo de R$ 50,00 ? upside de 19,2% frente ao último fechamento. "Projetamos um lucro líquido de R$ 9,0 bilhões em 2025 (+11,0% a/a), sustentado principalmente pelo crescimento do resultado financeiro, favorecido pela manutenção da Selic em patamar elevado", afirmam Eduardo Nishio, Nina Mirazon e Luis Degaspari em relatório.

Já o Citi teve uma leitura mais cautelosa: "Já esperávamos um conjunto fraco de tendências operacionais após os dados de fevereiro da Susep, mas notamos que foi pior do que o imaginado. Foram decepcionantes", escreveram os analistas Gustavo Schroden, Arnon Shirazi e Brian Flores. Segundo eles, o desempenho da Brasilprev foi "mais fraco do que o esperado", com saída líquida de R$ 1,5 bilhão ante entrada de R$ 5,6 bilhões no 1T24, além de estabilidade nos resultados financeiros mesmo com a Selic elevada.

BB Seguridade (BBSE3): sinistralidade rural e previdência pressionam o trimestre

A companhia vinha mantendo sólida rentabilidade e forte presença no setor, mas os dados operacionais do trimestre trouxeram sinais de alerta. A unidade de seguros (Brasilseg) registrou recuo de 5,9% a/a nos prêmios emitidos, abaixo do guidance da empresa (de +2% a +7%), com destaque negativo para os produtos vinculados ao crédito, como seguro agrícola e prestamista.