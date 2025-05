Carteira recomendada de ETFs tem retorno 3x maior que o CDI; confira

A carteira recomendada de ETFs pela Genial Investimentos se destacou em abril, apresentando um retorno 3 vezes superior ao CDI, que registrou 1% no mesmo período. Já os ETFs selecionados pela Genial tiveram um retorno de 3,14%.

Segundo o relatório divulgado pelo banco, os ETFs em questão foram cuidadosamente escolhidos para oferecer uma diversificação eficaz e proteção em meio às incertezas econômicas globais.

A Genial Investimentos ajustou sua carteira, priorizando ETFs como BDEF11, DIVO11, GOLD11, LFTS11 e BDOM11, todos com alocação de 20%. Essa estratégia visa superar o desempenho do Ibovespa no longo prazo, capitalizando sobre as flutuações do mercado global.

Mesmo com valorização no mês, os analistas fizeram trocas na carteira de ETFs

Entre os novos ativos selecionados pelos analistas, o DIVO11, gerido pela Itaú Asset segue a carteira teórica do IDIV, o índice da B3 que reúne as principais empresas pagadores de dividendos.