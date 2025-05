Ações para investir em maio: veja a carteira recomendada da XP

A XP atualizou sua carteira recomendada de ações para maio com 14 empresas, incluindo mudanças estratégicas como a entrada de Stone (STOC34) e Lojas Renner (LREN3), além de ajustes em pesos de papéis como Petrobras (PETR4) e BRF (BRFS3). A reformulação visa adaptar o portfólio às novas condições macroeconômicas e oportunidades específicas de mercado, com foco em superar o desempenho do Ibovespa no longo prazo.

Entre os destaques, a saída da Natura (NTCO3) foi motivada por desempenho negativo e menor convicção da equipe de análise, enquanto Gerdau (GGBR4) foi retirada diante de incertezas em relação às tarifas impostas pelos EUA.

A inclusão da Stone é justificada por uma leitura mais positiva do setor: "acreditamos que um ambiente competitivo mais racional, a realização do guidance para 2024 e uma mensagem clara de que a empresa pretende distribuir seu capital excedente deve manter o seu impulso positivo".

Cortes e reforços estratégicos

A XP também reduziu o peso de Petrobras na carteira, citando "crescentes preocupações sobre o impacto do aumento das tarifas, além do recente anúncio de aumento na produção pela OPEP+". Já a diminuição da exposição em Cyrela (CYRE3) teve como objetivo a realização de lucros após forte valorização recente.