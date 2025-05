Caixa Seguridade (CXSE3) tem lucro no R$ 1 bi no 1T25; o que o mercado achou?

Caixa Seguridade (CXSE3): o que dizem os especialistas?

A BB Investimentos apresentou uma análise mista do resultado da Caixa Seguridade, considerando o desempenho do 1T25 como “neutro”. Embora a companhia tenha registrado crescimento de 10,5% nas receitas operacionais e alcançado um lucro líquido gerencial de R$ 1,0 bilhão (+9,2% a/a), o resultado foi impactado negativamente pela redução no ramo prestamista, que afetou a receita de corretagem.

Para os analistas, a consistência no crescimento dos negócios de acumulação, como previdência privada, consórcios e capitalização, é um ponto positivo. Eles destacaram também a importância do segmento habitacional e os avanços em outros ramos de seguros, como o residencial, que continuam a ser sustentáculos para a performance positiva da empresa.

Porém, a queda expressiva nas emissões de prêmios prestamistas foi um fator crucial que limitou o desempenho geral. De acordo com a BB Investimentos, o índice de sinistralidade de 24,6%, que sofreu um aumento de 3,0 p.p. na comparação anual, também gerou preocupações, principalmente devido ao impacto do ramo prestamista. O banco manteve a recomendação de compra para as ações da Caixa Seguridade, com preço-alvo de R$ 18,00 para o final de 2025, com um potencial de valorização de 15,9%. A expectativa de uma possível recuperação nas emissões de seguros prestamistas, com a introdução de novas modalidades de crédito, também contribui para uma visão positiva no médio prazo.

Já o BTG Pactual destacou que, apesar do crescimento robusto nas receitas operacionais e no lucro líquido da Caixa Seguridade, o impacto da queda nas emissões de seguros prestamistas foi substancial, resultando em uma visão mais cautelosa sobre o curto prazo. O banco mencionou que a sinistralidade mais alta, especialmente no ramo prestamista, poderia pressionar os resultados futuros.

O BTG reforçou que a recuperação dos volumes de seguros prestamistas será fundamental para a manutenção do crescimento sustentável da empresa. A recomendação do banco continua sendo neutra, com expectativa de que a Caixa Seguridade possa melhorar sua performance no longo prazo à medida que o cenário de juros elevados persista.