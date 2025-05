É hora de investir na renda fixa prefixada?

Justamente por esse motivo as aplicações prefixadas, ou seja, com taxas fixas, estão se beneficiando nesse cenário. Um investidor que compra um título com taxa de 14%, por exemplo, ele mantém essa rentabilidade anual até o vencimento do título.

A gestora comenta que projeções coletadas com agentes de mercado sugerem que há viés de queda nos juros a partir do próximo ano, abrindo espaço para que esses investimentos sigam performando de maneira positiva.

ETF de renda fixa prefixada aparece como opção

Na visão da Itaú Asset, o ETF IDKA11 neste contexto. Ele oferece uma combinação de praticidade, eficiência tributária e performance consistente.

Uma das grandes vantagens do ETF citado está na tributação. Diferente de fundos tradicionais de renda fixa: