Inflação: IPCA de abril desacelera para 0,43%; em 12 meses, sobe para 5,53%

O IPCA, índice oficial de inflação do país, ficou em 0,43% em abril, após registrar 0,56% no mês anterior. O acumulado dos últimos 12 meses subiu de 5,48% para 5,53%, já que, em abril de 2024, a variação havia sido de 0,38%. Os dados foram divulgados nesta sexta-feira (9) pelo IBGE. No ano, o IPCA acumula alta de 2,48%.

O grupo Alimentação e bebidas (0,82%) exerceu o maior impacto no índice, com 0,18 ponto percentual (p.p.). Destaque também para Saúde e cuidados pessoais (1,18%), com impacto de 0,16 p.p. Já o grupo Transportes (-0,38%) foi o único a registrar queda, influenciando a taxa em -0,08 p.p.

O grupo Alimentação e bebidas desacelerou de 1,17% em março para 0,82% em abril. A alimentação no domicílio registrou alta de 0,83% e a alimentação fora do domicílio, 0,80%. Contribuíram para esse resultado as altas da batata-inglesa (18,29%), do tomate (14,32%), do café moído (4,48%) e do lanche (1,38%). No lado das quedas, destaca-se o arroz (-4,19%).

"O grupo alimentação é o de maior peso no IPCA, por isso, mesmo desacelerando, exerce impacto importante. Em abril, observamos também um maior espalhamento de taxas positivas no grupo", explica Fernando Gonçalves, gerente do IPCA.