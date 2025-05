Assaí (ASAI3) tem alta de 7,8% no faturamento e reduz previsão de novas lojas

O Assaí (ASAI3) divulgou os resultados do primeiro trimestre deste ano, que apontaram faturamento bruto de R$ 20,3 bilhões, um crescimento de 7,8% em relação ao mesmo período de 2024. A companhia também anunciou que irá reduzir pela metade a projeção de novas lojas abertas em 2026.

O crescimento no faturamento veio a reboque da performance mesmas lojas (unidades em operação há mais de um ano), que registraram um aumento de 5,5%, contra 4,4% no trimestre anterior. Nas 11 novas lojas abertas nos últimos 12 meses, as vendas cresceram 3,6%.

A receita líquida atingiu R$ 18,6 bilhões, avanço de R$ 1,3 bilhão em relação aos três primeiros meses de 2024.

O EBITDA ajustado atingiu R$ 1,022 bilhão, representando um crescimento de 13,9% em relação aos três primeiros meses de 2024. Impulsionada por esses números, a geração de caixa operacional totalizou R$ 3,1 bilhões. O lucro líquido ficou em R$ 162 milhões.