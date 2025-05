EUA e China acertam suspensão de tarifas por 90 dias

"Lembrem-se do porque estamos aqui em primeiro lugar, que é o enorme déficit comercial dos EUA de US$ 1,2 trilhão, que levou o presidente a declarar uma emergência nacional. Estamos confiantes de que o acordo que firmamos com nossos parceiros chineses nos ajudará a trabalhar para resolver essa emergência", completou Greer.

Em abril, Trump impôs sucessivas tarifas sobre produtos chineses que chegaram a 145%, enquanto Pequim retaliou com tarifas de 125% sobre produtos americanos. Isso levou o comércio bilateral a quase secar, aumentando a pressão inflacionária nos EUA e ameaçando mergulhar a China em recessão.

EUA e China acertam acordo: o que dizem os chineses

O vice-primeiro-ministro chinês, He Lifeng, disse à agência estatal Xinhua que a reunião de alto nível com os EUA sobre assuntos econômicos e comerciais foi "aprofundada, franca e construtiva". Chefe do lado chinês das negociações, ele afirmou que os dois lados chegaram a uma série de consensos importantes.

Por meio de "esforços conjuntos de ambos os lados, as negociações foram frutíferas", destacou He, acrescentando que é o encontro foi um passo importante para a resolução de diferenças através de diálogo e consulta igualitários, e que estabeleceu a base e criou condições para superar ainda mais as diferenças e aprofundar a cooperação.