Dólar recua 1,32% e fecha a R$ 5,60, no menor nível desde outubro de 2024

A inflação ao consumidor americano (CPI). com resultado de 0,2% em abril e acumulado de 2,3% em 12 meses, perto da meta de 2% e abaixo das projeções do mercado, reforçou a aposta em um corte de ao menos 50 pontos-base pelo Federal Reserve (Fed) até o fim do ano, dado que a economia dos EUA deve desacelerar nos próximos meses. Na segunda-feira (12), o acordo comercial provisório entre China e EUA havia mitigado, por ora, os riscos de uma recessão americana, estimulando o apetite ao risco.

Dólar: como o mercado vê o cenário

"O comportamento do mercado de câmbio está muito ligado à inflação ao consumidor americano hoje. Uma parcela do mercado acredita que o Federal Reserve vai ter espaço para cortar os juros neste ano, o que acabou enfraquecendo o dólar", avaliou a economista-chefe da Ouribank, Cristiane Quartaroli.

Analistas ponderam que os efeitos da política tarifária de Trump devem se traduzir em inflação mais elevada nos próximos meses. Por ora, a leitura é que o Fed tende a manter uma postura cautelosa, mas que pode haver espaço para redução de juros a partir do segundo semestre.

O diretor de Pesquisa Econômica do Banco Pine, Cristiano Oliveira, prevê que o real se aprecie ainda mais daqui para a frente, com o dólar descendo até R$ 5,40 ainda neste ano. O analista destaca que o Brasil é um dos beneficiados pelo ambiente externo gerado pela administração Trump, uma vez que é um grande exportador de commodities agrícolas, sobretudo para a China, que ele vê claramente como "vencedora" da queda de braço com os EUA.

Com Estadão Conteúdo