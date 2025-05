Investidores do SNEL11 vão receber dividendos de 1,15% ao mês; veja valor

Os investidores do fundo imobiliário SNEL11, com foco no setor de energias renováveis, receberão em breve novos rendimentos referentes ao desempenho do mês de abril. O valor distribuído continuará sendo de R$ 0,10 por cota, patamar que vem sendo mantido desde julho de 2024, sem alterações.

O pagamento do SNEL11 está agendado para o dia 23 de maio e será feito de forma automática nas corretoras onde as cotas estão depositadas, desde que o investidor tenha direito ao recebimento.

Para garantir o direito a esses dividendos do SNEL11, é necessário que o cotista esteja posicionado no fundo até o encerramento do pregão do dia 15 de maio.

Com base na cotação registrada no fim de abril, que foi de R$ 8,68 por cota, o rendimento distribuído no mês representa um dividend yield de 1,152%.