Sabesp (SBSP3) registra alta de 80% no lucro líquido no primeiro trimestre

A Sabesp (SBSP3) divulgou, nesta segunda-feira (12) seu balanço trimestral, que apontou um lucro líquido de R$ 1,5 bilhão no primeiro trimestre deste ano. O valor representa uma alta de 80% em relação ao mesmo período de 2024. O Ebitda chegou a R$3,4 bilhões, um incremento de 40,7% na comparação com o ano passado.

No trimestre encerrado em 31 de março de 2025, o lucro por ação ajustado foi de R$ 1,72 no trimestre, em comparação a R$ 1,33 no ano anterior.

A Receita Líquida Ajustada alcançou R$ 5,428 bilhões, contra R$ 5,223 bilhões contabilizados nos três primeiros meses de 2024.

O volume faturado foi de 1,1 bilhão de m3 no primeiro trimestre deste ano, contra 1,08 bilhão registrados no mesmo período do ano passado.