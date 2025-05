Eletrobras (ELET3) reverte lucro e fecha 1T25 com prejuízo de R$ 354 milhões

Essa postura forçou a Eletrobras a comprar energia a preços mais altos no mercado de curto prazo para cumprir os contratos firmados. O Citi também considerou o resultado fraco, mas reconheceu avanços no controle de despesas com pessoal e provisões. A redução anual foi de 8%, abaixo da expectativa do banco, que esperava 15%.

Bernardo Viero, analista CNPI da Suno Research, avaliou: "Ainda que o resultado tenha sido ruim, atingido principalmente por uma estratégia agressiva na comercialização, que obrigou a empresa a comprar energia no mercado de curto prazo para honrar os contratos firmados, vejo uma boa oportunidade de compra com a queda nas ações."

Viero também destacou a geração de caixa livre de R$ 3,7 bilhões, com yield anualizado próximo de 15%, e os efeitos positivos da venda de ativos para a J&F, com entrada de R$ 2,9 bilhões no curto prazo. Para o analista, o caminho natural da Eletrobras é se tornar uma grande pagadora de dividendos.

A equipe da XP Investimentos, liderada por Vladimir Pinto e Bruno Vidal, também apontou fraco desempenho operacional, com Ebitda ajustado de R$ 5 bilhões, 7,5% abaixo da projeção da corretora. Apesar disso, consideraram positiva a redução da exposição a energia não contratada e a venda das termelétricas. "Acreditamos que os mercados podem não reagir bem a mais um resultado operacional fraco da Eletrobras, apesar de algumas notícias positivas", escreveram.

Mercado reage com cautela ao balanço

A divulgação do resultado do 1T25 trouxe cautela ao mercado em relação à Eletrobras (ELET3). Com números operacionais abaixo das expectativas e impacto direto de decisões estratégicas, os investidores reagiram de forma conservadora. A ação tende a seguir sensível às próximas sinalizações de desempenho e distribuição de dividendos, especialmente com a entrada de caixa oriunda da venda de ativos