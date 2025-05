JBS (JBSS3) surpreende com resultado sólido no 1T25, mas fluxo de caixa preocupa

O maior ponto de atenção, porém, veio do fluxo de caixa. A JBS (JBSS3) apresentou um consumo de caixa de R$ 5,3 bilhões, significativamente acima das projeções da XP, que esperava R$ 1,9 bilhão. O BTG também registrou um fluxo negativo de R$ 4,9 bilhões, atribuído à sazonalidade do capital de giro e ao pagamento de impostos no período. Esse desvio reforça as dúvidas do mercado sobre a capacidade de geração de caixa no curto prazo, principalmente em um cenário de maiores exigências financeiras e aumento da volatilidade cambial.

A XP aponta que "não são tempos normais para a JBS", destacando que a proximidade da assembleia geral sobre a dupla listagem deve aumentar a volatilidade no curto prazo. Já o BTG reforça que, mesmo com margens pressionadas em bovinos, a ação ainda possui atratividade relativa: "Parece pouco razoável acreditar que uma JBS listada nos EUA não possa ao menos negociar em algum ponto entre esses níveis", afirmam, comparando o múltiplo atual de 5,4x com o de Tyson (7,6x) e Pilgrim's (6,8x).

A JBS (JBSS3) segue sendo a única recomendação de compra do BTG no setor de proteínas.