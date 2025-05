Trabalho: desocupação cresce em 12 Estados do Brasil no 1º trimestre, diz IBGE

A taxa de desocupação para as pessoas com ensino médio incompleto (11,4%) superou as dos demais níveis de instrução analisados. Para as pessoas com nível superior incompleto, a taxa foi de 7,9%, mais que o dobro da verificada para o nível superior completo (3,9%).

A taxa de informalidade para o Brasil foi de 38,0% da população ocupada. As maiores taxas ficaram com Maranhão (58,4%), Pará (57,5%) e Piauí (54,6%) e as menores, com Santa Catarina (25,3%), Distrito Federal (28,2%) e São Paulo (29,3%).

A taxa de informalidade da população ocupada é calculada considerando-se os empregados no setor privado e os empregados domésticos sem carteira de trabalho assinada, além dos empregadores e trabalhadores por conta própria sem registro no CNPJ e dos trabalhadores familiares auxiliares.

Trabalho com carteira assinada: SC lidera ranking

No 1º trimestre de 2025, entre os empregados do setor privado do país, 74,6% tinham carteira de trabalho assinada. As Unidades da Federação com os maiores percentuais de empregados com carteira assinada entre os trabalhadores do setor privado foram Santa Catarina (87,8%), São Paulo (83,4%) e Rio Grande do Sul (81,5%), e os menores, Maranhão (51,8%), Piauí (52,0%), e Pará (55,1%).

Já o percentual da população ocupada do país trabalhando por conta própria chegou a 25,3%. Os maiores percentuais desse indicador foram de Rondônia (35,6%), Maranhão (32,7%) e Amazonas (31,2%), e os menores, do Distrito Federal (19,0%), Tocantins (20,6%) e Mato Grosso do Sul (21,2%).