Cyrela (CYRE3): lucro líquido cresce 23% e chega a R$ 328 milhões no 1T25

As vendas, por sua vez, atingiram R$ 2,1 bilhões, aumento de 34% sobre o primeiro trimestre de 2024. A velocidade de vendas se manteve em patamar de 52,6%.

Em relação às obras, a Cyrela afirma ter mantido alto percentual na gestão dos canteiros de obra para garantir o controle de execução. No fechamento do trimestre, 87% do VGV em construção (R$ 24,9 bilhões na data dos respectivos lançamentos) estavam sendo geridos por equipes próprias ou de JVs.

Análise da Cyrela (CYRE3)

A equipe de especialistas em investimentos da XP manteve a recomendação de compra dos papéis da Cyrela após a divulgação do balanço trimestral, destacando que os números estão alinhados com as expectativas. "Acreditamos que a Cyrela continua a apresentar resultados resilientes, apesar do ambiente macroeconômico desafiador".