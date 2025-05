Casas Bahia (BHIA3) aumenta prejuízo, mas Ebitda salta 47%

Casas Bahia (BHIA3): receita em alta e avanço nas vendas físicas

O volume bruto de mercadorias (GMV) da Casas Bahia (BHIA3) totalizou R$ 10,7 bilhões no trimestre, um crescimento de 10,2% em relação ao ano anterior. Nas lojas físicas, o GMV avançou 16,2% e as vendas em mesmas lojas cresceram 17,7%. No e-commerce, o crescimento foi mais modesto, de 2,4%. Já o marketplace (3P) teve alta de 14,6%.

A carteira de crédito CDC Digital cresceu 14,5%, mas a provisão para devedores duvidosos (PDD) subiu de R$ 626 milhões no 4T24 para R$ 661 milhões no 1T25, em linha com o maior volume concedido e os riscos associados.

Analistas veem melhora operacional, mas alertam para fluxo de caixa e riscos

Segundo análise da XP Investimentos, a Casas Bahia (BHIA3) apresentou uma melhora importante nos resultados operacionais, com destaque para a evolução do Ebitda e da margem. No entanto, a corretora chamou atenção para a persistência de pressões na última linha do balanço e no fluxo de caixa livre, impactados principalmente por resultados financeiros e passivos legais.

A XP apontou que essas linhas melhoraram 35% a 37% frente ao mesmo período de 2024, atingindo R$ 130 milhões e R$ 137 milhões, respectivamente. "A diretoria da empresa espera uma melhora gradual na margem Ebitda em 2025", destacou a análise.