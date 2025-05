Gol (GOLL4) recebe aprovação nos EUA para plano de reestruturação e ações sobem 12%

A Gol Linhas Aéreas (GOLL4) anunciou nesta terça-feira (20) que o Tribunal de Falências dos Estados Unidos aprovou seu Plano de Reorganização no âmbito do processo de Chapter 11. Com a decisão, a companhia aérea está autorizada a seguir com os trâmites finais para concluir a reestruturação no início de junho de 2025.

Após o anúncio, as ações da empresa dispararam, encerrando o pregão com alta de 12,09% na B3, cotadas a R$ 1,02.

Durante o processo, a Gol (GOLL4) garantiu um financiamento de saída de US$ 1,9 bilhão, que será utilizado para quitar integralmente o financiamento anterior de US$ 1 bilhão e reforçar o caixa da companhia. A empresa também renegociou dívidas e obrigações, resultando em uma redução de até US$ 1,6 bilhão em dívidas financeiras e até US$ 850 milhões em outras obrigações.

Com a aprovação do plano, a Gol prevê uma posição de liquidez de aproximadamente US$ 900 milhões na saída do Chapter 11 e uma alavancagem significativamente reduzida ? saindo de 5,4 vezes a dívida líquida sobre o Ebitda para a projeção de atingir 2,9 vezes ao final de 2027.