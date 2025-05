Ibovespa tem queda forte após série de recordes e volta a ficar abaixo de 138 mil pontos

“Apesar do otimismo com o cenário doméstico, o mercado ainda está de olho no que acontece lá fora. Além da redução da nota de crédito dos EUA pela agência de classificação de risco Moodys na semana passada, uma das maiores preocupações no momento é com o aumento do déficit fiscal dos Estados Unidos”, completou Luise Coutinho, head de produtos e alocação da HCI Advisors.

Ibovespa: confira as principais altas e baixas do dia

Na B3, as perdas nas ações de grandes bancos foram a 2,26% (Bradesco, BBDC3) e em Vale (VALE3), o principal papel da carteira, a 1,28% no fechamento. O dia foi negativo também para Petrobras (PETR3, -0,85%; PETR4, -1,12%) e para as demais ações de primeira linha.

No lado oposto, destaques para as distribuidoras de petróleo Raízen (RAIZ4, +5,95%), Cosan (CSAN3, +1,32%) e PetroReconcavo (RECV3, +1,21%). "A Raízen reportou resultados fracos recentemente, mas que pode estar sendo impulsionada pela expectativa de queda nas taxas de juros mais adiante ? o que pode ser bastante benéfico para a companhia", explicou Anderson Silva, head da mesa de renda variável e sócio da GT Capital.

As ações do setor elétrico recuaram em bloco recuaram em bloco no dia em que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou a Medida Provisória da reforma do setor, que será encaminhada ao Congresso ainda nesta quarta, segundo disse, no início da tarde, o ministro da Casa Civil, Rui Costa. A Eletrobras (ELET3) fechou em queda de 1,17%.

O presidente da Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica (Abradee), Marcos Madureira, classificou como positiva a MP, mas admitiu preocupação com a antecipação do cronograma de abertura do mercado livre de energia para a baixa tensão, conforme anunciado pelo ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira.

Em Nova York, bolsas também sofrem queda acentuada

As bolsas de Nova York acentuaram o ritmo negativo da véspera, com o avanço dos rendimentos dos Treasuries e as preocupações com o crescente déficit fiscal dos Estados Unidos pesando sobre o sentimento do mercado.