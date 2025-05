Telefônica (VIVT3): XP Investimentos enxerga desafios no segmento pré-pago

Analistas da XP Investimentos se reuniram na semana passada com representantes da Telefônica (VIVT3) para a discussão de informações importantes sobre as atuais operações e projeções futuras da empresa. Os principais desafios serão recuperar o fôlego no segmento pré-pago e encarar a concorrência mais forte da Claro, que sacramentou uma parceria com o Nubank (ROXO34) para o fornecimento de telefonia móvel.

O fraco desempenho no segmento pré-pago decorre da natural migração para os planos controle e pós-pago. Essa migração acabou sendo acelerada para impedir que esse quadro de clientes fosse perdido para a concorrência. A medida, no entanto, acabou fazendo com que essa faixa básica de consumidores tivesse um índice menor de recarga.

A meta para reverter este quadro está na elaboração de ofertas criativas e ajustes nas propostas comerciais. Dentro na análise da XP a partir da NDR com a Telefônica, a companhia deve recuperar terreno nos próximos trimestres, bem como amplificar a receita geral após a antecipação de reajustas nos planos pós-pagos.

Outro desafio importante é referente ao passivo não circulante, que está na ordem de R$ 5,7 bilhões e é referente aos saldos de 2020 a 2025. A Telefônica atua para limitar os passivos e contestar a validade da cobrança retroativa. O assunto tramita no Supremo Tribunal Federal, no Superior Tribunal de Justiça e no Congresso.