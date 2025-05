Bitcoin Pizza Day: entenda o que o mercado cripto está celebrando

O mercado cripto celebra nesta quinta-feira (22) o Bitcoin Pizza Day, data que marca a primeira transação comercial com a criptomoeda. Há exatos 15 anos, em 22 de maio de 2010, o programador Laszlo Hanyecz pagou 10 mil bitcoins por duas pizzas, estabelecendo um marco histórico para o uso do ativo digital.

Neste ano, a data coincide com um momento de forte alta do Bitcoin, que já acumula ganhos expressivos em 2025. A criptomoeda renovou sua máxima histórica na madrugada desta quinta-feira (22), ao atingir US$ 111.878 nas negociações asiáticas, segundo a CoinGecko.

O movimento tem sido impulsionado pela demanda institucional e pelo fluxo crescente de ETFs à vista nos Estados Unidos, que somam US$ 3,6 bilhões em entradas líquidas apenas em maio. Grandes bancos, como o JPMorgan, começaram a oferecer a seus clientes acesso a carteiras de criptoativos, o que vem sendo interpretado pelo mercado como mais um sinal de legitimação do Bitcoin por instituições tradicionais.

Com essa valorização, 10 mil BTC hoje equivalem a aproximadamente US$ 1,11 bilhão. Esse valor é mais de 27 mil vezes superior ao montante pago por Laszlo Hanyecz pelas duas pizzas que deram origem à data.