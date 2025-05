RBVA11: fundo imobiliário tem retorno de 17,75% ao ano em venda milionária; veja valores

O fundo imobiliário RBVA11 encerrou o mês de abril com um resultado de R$ 12,299 milhões, valor inferior ao observado no mês anterior, quando havia sido registrado lucro de R$ 12,611 milhões.

No período, as receitas provenientes dos ativos imobiliários alcançaram R$ 14,871 milhões, ao passo que as receitas financeiras somaram cerca de R$ 446,2 mil. As despesas do fundo RBVA11 totalizaram R$ 2,31 milhões, resultando na distribuição de R$ 14,052 milhões em dividendos, o que corresponde a R$ 0,09 por cota.

Esses valores já refletem o efeito do recente desdobramento de cotas na proporção de 1 para 10. A estratégia do FII RBVA11 é manter a distribuição mensal em R$ 0,09 por cota, mesmo com uma expectativa de resultado recorrente um pouco inferior, de R$ 0,08 por cota no primeiro semestre de 2025. A diferença é sustentada por receitas extraordinárias oriundas da venda de ativos com ganho de capital.

Um exemplo disso foi a conclusão, no início de maio, da venda do imóvel localizado em Santa Cecília, anteriormente locado à Caixa Econômica Federal.