Raia Drogasil (RADL3): BTG vê pressão sobre empresa no curto prazo

Raia Drogasil (RADL3): concorrência estrutural desafia modelo de negócios

A maior preocupação do BTG está no avanço de marketplaces como Mercado Livre (MELI34) e Amazon (AMZN34) sobre categorias não medicamentosas, que representam cerca de um terço da receita da RD. “Produtos de higiene/beleza e medicamentos sem prescrição estão sob pressão, afetando o crescimento da receita líquida e a margem bruta”, diz o relatório. A empresa tem buscado mitigar esse efeito com investimentos em omnicanalidade, maior agressividade promocional e reforço na execução comercial.

Apesar das iniciativas, o banco vê pouco espaço para decepções no atual valuation da companhia. Em um cenário alternativo, no qual o SSS cresce apenas em linha com a inflação e as margens não se recuperam após 2025, o preço-alvo da ação teria um recuo de 4%, com impacto de 6,5% no lucro líquido projetado para 2026.