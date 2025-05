Créditos de carbono: XP analisa expectativas e vê cenário promissor para o mrcado

As crescentes preocupações com as mudanças climáticas e a instituição de uma pauta de práticas sustentáveis dentro do sistema ESG criaram nos últimos anos um cenário interessante para o mercado de créditos de carbono.

A XP investimentos analisou a oferta e demanda da modalidade de créditos voluntários. A principal conclusão é de que o mercado mundial está em estabilidade, com grandes possibilidades de aquecimento para o Brasil

Os analistas da XP Research ESG se reuniram com Thiago Picolo, CEO da re.green, uma startup brasileira focada na utilização de créditos de carbono para recuperação de ecossistemas degradados. A principal avaliação é a de que as transações neste mercado seguem muito personalizadas, com a maior parte dos acordos seguindo um padrão de acordo bilateral de compra e venda.

Segundo Picolo, essas transações contam com mecanismos de proteção para lidar com possíveis variações ambientais e por isso oferecem maior flexibilidade. No entanto, isso fazcom que as transações fiquem mais complexas, exigindo diligência prévia completa e monitoramento anual rigoroso.