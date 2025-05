SNFZ11 amplia base de investidores e prevê valorização com avanços em infraestrutura

O SNFZ11 encerrou abril com aumento de 2,74% no número de cotistas, atingindo 3.823 investidores ? a quarta alta mensal consecutiva. O crescimento da base reflete a confiança do mercado no fundo, que entregou no mês seu melhor desempenho operacional desde o início das atividades, com resultado líquido de R$ 860,7 mil.

A distribuição de rendimentos foi mantida em R$ 0,065 por cota, equivalente a um dividend yield anualizado de 8,33%, patamar que a Suno Asset pretende manter ao longo do primeiro semestre de 2025, conforme o guidance divulgado anteriormente.

Um dos motores desse desempenho é o reajuste anual do contrato de arrendamento da Fazenda Coliseu, principal ativo do fundo localizado em Gaúcha do Norte (MT).

Paralelamente, o fundo vem avançando no projeto de irrigação da propriedade, que já possui outorgas de uso da água aprovadas e orçamento finalizado. A próxima etapa envolve a extensão da rede elétrica ? obra aprovada pela Energisa e com previsão de entrega até outubro de 2026.