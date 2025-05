Agrogalaxy (AGXY3) tem recuperação judicial homologada pela Justiça

A Justiça de Goiás endossou o pedido de recuperação judicial feito pela Agrogalaxy (AGXY3). A homologação foi anunciada nesta terça-feira (27) pela juíza Alessandra Gontijo do Amaral, da 19ª Vara Cível e Ambiental da Comarca de Goiânia.

O plano havia sido aprovado em Assembleia Geral de Credores, em abril. Entre os pontos mais importantes da decisão, no entanto, está o fato de a Justiça declarar ilegais seis cláusulas que pretendiam contemplar terceiros não envolvidos no processo, como por exemplo impedir que sócios e executivos fossem acionados juridicamente pelos credores.

Ao todo, a Agrogalaxy (AGXY3), que entrou com o pedido de recuperação judicial em setembro de 2024, acumula dívidas de R$ 4,6 bilhões. Em nota, a companhia informou que manterá seus acionistas informados sobre o "desenvolvimento dos assuntos (…) a respeito do desenvolvimento da recuperação judicial, na forma da legislação e regulamentação vigentes".

Dentre os credores da AgroGalaxy estão, por exemplo, a Vert Securitizadora, com quem a companhia tinha um passivo pela estruturação dos Certificados de Recebíveis do Agronegócios (CRAs), na casa dos R$ 516 milhões. Esses CRAs, por sua vez, foram adquiridos por alguns dos principais Fiagros do mercado, o que levou as gestoras, após os casos de inadimplência, a reduzir sua distribuição de dividendos.