Braskem (BRKM5) recebe oferta de Tanure; analistas veem riscos e pouca clareza

A Braskem (BRKM5) recebeu uma nova proposta de aquisição indireta. A Novonor, controladora da petroquímica, assinou um acordo de exclusividade para negociar com o fundo Petroquímica Verde FIP, ligado ao empresário Nelson Tanure.

A oferta envolve a compra da NSP Investimentos, holding que detém a participação da Novonor (antiga Odebrecht) na Braskem. A transação, se concretizada, daria a Tanure o controle indireto da companhia, que tem a Petrobras (PETR4) como sócia minoritária, com 47% das ações com direito a voto.

Segundo a Novonor, a proposta ainda é não vinculante e está sujeita a condições como due diligence, negociações com bancos credores ? que detêm mais de R$ 15 bilhões em empréstimos garantidos por ações da Braskem ? e o cumprimento do atual acordo de acionistas com a Petrobras.

O possível negócio ocorre em meio a um cenário desafiador para a Braskem (BRKM5). De acordo com estimativas do BTG Pactual, a empresa deve registrar prejuízo de US$ 455 milhões em 2025, com EBITDA projetado em US$ 1,37 bilhão e receita de US$ 16,1 bilhões no ano. Ainda assim, o relatório destaca que a companhia permanece pressionada pelos baixos spreads petroquímicos e pela dependência da nafta como matéria-prima.