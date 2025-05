Ibovespa tem primeira queda da semana, com influência de Caged e ata do Fed

O Ibovespa interrompeu uma série de três ganhos e fechou em queda de 0,47% nesta quarta-feira (28), aos 138.887,81 pontos, com forte influência dos dados do Caged, que mostraram um mercado de trabalho mais resiliente do que o esperado no Brasil. O dia foi negativo também em Nova York, com a divulgação da ata do Fed (Federal Reserve, o BC norte-americano) ainda sem projeção para a queda de juros nos Estados Unidos.

O giro na B3 ficou em R$ 19,3 bilhões. Na semana, o Ibovespa sobe 0,77% e, no mês, avança 2,83%, a duas sessões para o encerramento de maio. No ano, o principal índice da bolsa brasileira acumula ganho de 15,47%.

Destaque da agenda nacional do dia, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) de abril trouxe criação líquida de 257,5 mil postos de trabalho, bem acima do consenso de mercado para o mês. Flávio Serrano, economista-chefe do BMG, explica que essa dinâmica dificulta a desaceleração da atividade econômica, um dos fatores para controlar a inflação.

"O dado de hoje, aliado a outras informações sobre o mercado de trabalho, como taxa de desemprego e rendimento médio real, segue sendo um desafio para o Banco Central na condução da política monetária", explica o economista. Ele projeta que o Comitê de Política Monetária do Banco Central (Copom) manterá a Selic em 14,75% ao ano na reunião de junho, marcada para os próximos dias 17 e 18.