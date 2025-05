Investo e Grupo Primo lançam novo ETF, com potencial de "retorno extra" para investidor

A Investo, reconhecida como a maior gestora independente de ETFs no Brasil, e o Grupo Primo, consolidado como um dos principais ecossistemas de educação financeira do país, anunciaram o lançamento do GPUS11, o primeiro ETF com estrutura UCITS que replica o S&P 500, principal índice de ações de empresas listadas nos Estados Unidos.

A estrutura UCITS (Undertakings for the Collective Investment in Transferable Securities) traz uma eficiência tributária significativa. De acordo com a regulamentação da União Europeia, os investidores poderão se beneficiar de uma alíquota de imposto retido de 15% sobre dividendos, em contraste com 30% aplicados a fundos domiciliados nos Estados Unidos.

Justamente essa diferença tem potencial para gerar um rendimento extra estimado em 3,6% desde a criação do fundo correspondente em 2019.

O GPUS11 se destaca por apresentar a menor taxa de administração entre os ETFs que seguem o S&P 500 no Brasil.