Ibovespa emenda 3ª queda, mas acumula alta em maio após máximas históricas

O Ibovespa emendou seu terceiro pregão de queda nesta sexta-feira (30), mas os avanços obtidos ao longo do mês, em que a Bolsa renovou suas máximas históricas e ultrapassou os 140 mil pontos pela primeira vez, foram suficientes para o terceiro mês seguido com resultado positivo acumulado, com ganho de 1,45%.

O índice da B3 fechou o dia em 137.026,62 pontos, queda de 1,08% em relação ao resultado da véspera, depois de oscilar dos 136.725,85 aos 138.637,35 pontos. Na semana, que havia começado com dois dias seguidos de alta, o resultado acumulado foi negativo em 0,58%.

Embora o giro financeiro tenha ficado acima da média, a R$ 31,3 bilhões, o tom do pregão foi de cautela generalizada, com a combinação de temores internos, como o risco fiscal e a dificuldade de entendimento entre o governo e o Congresso, com o peso das tensões comerciais globais, depois que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reacendeu o risco de uma guerra comercial ao acusar a China de violar o acordo tarifário firmado em maio.

"Isso gerou uma nova onda de aversão a risco, e o mercado reagiu com queda das bolsas e alta do dólar", explicou Christian Iarussi, sócio da The Hill Capital. "O mercado começa a jogar no preço uma escalada de tensões comerciais por período prolongado, com efeito no câmbio e busca por proteção no dólar, uma dinâmica com efeito para Brasil e outros emergentes", completa Bruna Centeno, economista e advisor na Blue3 Investimentos,