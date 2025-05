PIB do Brasil avança 1,4% no primeiro trimestre, com destaque para o Agro

No setor industrial, o IBGE destaca especialmente as indústrias de transformação e construção, que tiveram quedas no 1º trimestre de 2025 de 1,0% e 0,8%, respectivamente, frente ao 4º trimestre de 2024. Eletricidade e gás, água, esgoto, atividades de gestão de resíduos (1,5%), e as Indústrias Extrativas (2,1%) tiveram desempenho positivo. O setor industrial corresponde a aproximadamente 25% do valor adicionado.

Pela ótica da produção, o setor de Agropecuária, com peso de aproximadamente 6,5% na economia, registrou crescimento de 12,2% em relação ao último trimestre de 2024. Pela ótica da demanda, destaque para a expansão da Despesa de Consumo das Famílias (1,0%) e a Formação Bruta de Capital Fixo (3,1%), enquanto a Despesa de Consumo do Governo (0,1%) registrou estabilidade.

Em relação ao setor externo, as Exportações de Bens e Serviços tiveram variação positiva de 2,9% enquanto as Importações de Bens e Serviços cresceram 5,9% em relação ao quarto trimestre de 2024.

PIB cresce 2,9% frente ao mesmo período do ano passado

Na comparação com o primeiro trimestre de 2024, o PIB teve crescimento de 2,9%. O Valor Adicionado a preços básicos apresentou elevação de 2,9% e os Impostos sobre Produtos Líquidos de Subsídios avançaram em 2,9%.

Dentre as atividades, a Agropecuária cresceu 10,2% frente a igual período de 2024. Conforme o Levantamento Sistemático da Produção Agrícola (LSPA/IBGE), divulgado no mês de maio, condições climáticas favoráveis impactaram o desempenho de algumas culturas. Entre os produtos com safra no 1º trimestre que apresentaram crescimento na estimativa de produção anual e ganho de produtividade, destacam-se: soja (13,3%), milho (11,8%), arroz (12,2%) e fumo (25,2%).

A Indústria apresentou alta de 2,4% em relação ao primeiro trimestre de 2024. Nesse contexto, a Construção (3,4%) teve a sexta alta consecutiva, com aumento da ocupação na atividade e da produção dos insumos típicos. Em seguida, a Indústria de Transformação (2,8%) foi puxada principalmente por máquinas e equipamentos, metalurgia, além de produtos químicos e farmacêuticos.