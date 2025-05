Quanto rende investir R$ 1.000 por mês na Itaúsa (ITSA4) durante 30 anos?

Investir com regularidade em empresas sólidas e boas pagadoras de dividendos pode render frutos significativos no longo prazo. A Itaúsa (ITSA4) é um dos nomes mais tradicionais da Bolsa brasileira e figura entre as favoritas dos investidores que buscam geração de renda passiva.

De acordo com o BTG Pactual, a ação está sendo negociada a R$ 11,05 com múltiplos atrativos: P/L de 7,9 e P/VP de 1,40. A rentabilidade sobre o patrimônio (ROE) atinge 17,01%, enquanto o dividend yield dos últimos 12 meses ficou próximo de 9,3%, com margem líquida acima de 187% e ROIC de 11,41%.

Itaúsa (ITSA4): simulação de investimentos mensais

Considerando um aporte mensal de R$ 1.000 na Itaúsa (ITSA4) ao longo de 30 anos, e assumindo um retorno médio anual de 9% (incluindo valorização das ações e reinvestimento dos dividendos), o investidor poderá acumular aproximadamente R$ 1.702.113 ao final do período.

Esse valor leva em conta os efeitos dos juros compostos, da valorização potencial da ação e do reinvestimento sistemático dos proventos ? uma estratégia amplamente utilizada por investidores que miram o longo prazo.