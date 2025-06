XP reduz recomendação do Banco do Brasil (BBAS3) para Neutro após resultados do 1T25

Banco do Brasil (BBAS3): XP teme que situação piore antes de melhorar

"Apesar do valuation ainda atraente, a situação pode deteriorar-se ainda mais antes de melhorar. Preferimos esperar por sinais mais claros de recuperação antes de tomar uma posição mais convicta", escrevem os analistas da XP Investimentos ao justificar a recomendação Neutra para as ações do Banco do Brasil (BBAS3).

Segundo o banco de investimentos, a atuação do BB foi impactada pela implementação da resolução 4.966 do Conselho Monetário Nacional (CMN), que alterou as regras de reconhecimento de juros, afetando o reconhecimento das receitas de juros de operações em estágio 3 para um regime de caixa. Além disso, não apenas os resultados do agronegócio caíram como os gestores sinalizaram que no início do 2º trimestre não houve alívio no setor.

A XP revisou suas estimativas de lucro líquido para o BB em 2025 para R$ 28 bilhões, e em 2026 para R$ 30 bilhões, considerando a combinação de queda na margem financeira líquida e custo de crédito maior.

No caso da carteira de crédito do agronegócio, que chegou a R$ 365 bilhões no 1T25, representando cerca de 1/3 do total da carteira de crédito, a maior fonte de preocupação é o nível de atrasos acima de 90 dias, que chegaram a 3% no fim de março. "Esse agravamento superou as estimativas iniciais e os executivos perderam seu ponto de referência para provisões, levando à suspensão do guidance", destacou a XP Investimentos.