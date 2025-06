Bradesco (BBDC4) é escolhido pela Genial para reforçar carteira recomendada de ações

A carteira de ações Ibovespa 10+ da Genial teve alta de 7,96% em maio, desempenho bem superior ao Ibovespa, que subiu 1,45%. No ano, a carteira acumula valorização de 23,32%, frente a 13,92% do índice. A seleção é conduzida por Filipe Villegas, estrategista de ações da Genial, e busca superar o benchmark com foco em liquidez, qualidade e diversificação.

O cenário macro favoreceu ativos de risco, com destaque para dados benignos de inflação no Brasil e um discurso mais brando do Copom, alimentando expectativas de início de corte na taxa Selic a partir do segundo semestre. Ao mesmo tempo, o mercado ajusta projeções diante de incertezas fiscais nos Estados Unidos, que elevam a cautela global.

A carteira passou por trocas relevantes: saíram Cury (CURY3), Engie (EGIE3), Wilson Sons (PORT3), Irani (RANI3), Sanepar (SAPR11) e Tenda (TEND3). Entraram Alupar (ALUP11), Bradesco (BBDC4), CPFL Energia (CPFE3), Sabesp (SBSP3), SLC Agrícola (SLCE3) e Unipar (UNIP6).

Segundo Villegas, os ajustes buscam reduzir riscos em um momento de assimetria técnica nos índices, com os principais benchmarks operando acima de dois desvios padrão da média de seis meses. A estratégia da Genial prioriza um portfólio mais defensivo, preservando ganhos recentes diante da possibilidade de correções pontuais.