Ações para investir em junho: BTG reforça opção pelo varejo

O BTG Pactual aumentou sua exposição ao setor de varejo na carteira recomendada de ações para junho, após uma temporada de resultados do 1T25 mais forte do que o esperado. O movimento, que marca uma elevação do perfil de risco da carteira 10SIM, resultou na entrada de papéis como Smartfit (SMFT3), Mercado Livre (MELI34) e Cyrela (CYRE3), com redução no peso dos setores financeiro e de serviços básicos, que juntos agora representam 40% do portfólio (ante 60% no mês anterior).

"Provavelmente fomos conservadores demais no mês passado. A temporada de resultados foi forte e a economia surpreendeu positivamente", escreveu a equipe de análise do BTG liderada por Carlos Sequeira.

A Smartfit (SMFT3) entra no portfólio por sua "escala inigualável, números de alto retorno, alavancagem operacional e exposição a um mercado fragmentado com espaço para consolidação". Mesmo negociando com um prêmio frente a seus pares ? 13,5x P/L para 2026 ? o BTG vê o múltiplo como justificado pelo ritmo de crescimento projetado.

Já o Mercado Livre (MELI34) retorna à 10SIM impulsionado pela forte operação de e-commerce e pela escalada da vertical de fintech. A equipe destaca um CAGR de lucro por ação de 30% em dólar entre 2024 e 2028, projetando preço-alvo de R$ 130.