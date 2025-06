Dividendos turbinados: confira as ações selecionadas para a carteira do BTG

O BTG Pactual promoveu mudanças relevantes em sua carteira recomendada de dividendos para junho de 2025, com foco em previsibilidade de resultados e geração de valor ao acionista. Entre as novidades estão Cyrela (CYRE3), Vibra (VBBR3), Marcopolo (POMO4), Gerdau (GGBR4) e Auren (AURE3), que substituem Vale (VALE3), Tim (TIMS3), Alupar (ALUP11) e Banco do Brasil (BBAS3).

"Buscamos ativos com resiliência, qualidade e capacidade de entregar dividendos consistentes, mesmo em cenários mais desafiadores", destacou o relatório do banco.

Dividendos: Cyrela e Marcopolo entram com retornos atrativos

A Cyrela foi incluída por seu crescimento operacional robusto e forte presença no programa habitacional Minha Casa Minha Vida, que hoje representa cerca de 40% dos resultados da companhia. O papel negocia a 5x P/L para 2025 e tem um dividend yield estimado de 9,4% este ano, saltando para 19,8% em 2026.

Já a Marcopolo, que vem se recuperando após um primeiro trimestre sazonalmente mais fraco, tem projeção de dividend yield de 10% para 2025. Segundo o BTG, "continuamos confiantes de que a POMO está posicionada para entregar ganhos sequenciais de margem nos próximos trimestres".