Guerra comercial: como começou a atual disputa sobre comércio exterior?

O valor de 10% era o mínimo anunciado pelo presidente ? foi o índice escolhido para o Brasil. Para a União Europeia, a tarifa será de 20% e, para a China, de 34%. Quanto ao Reino Unido, Trump decidiu tarifar em 10% as importações; e em 30% a África do Sul.

Os mercados em todo o mundo reagiram furiosamente, com bolsas despencando pelo mundo, afetando inclusive grandes empresas americanas. Dias depois, Trump disse que suspenderia essas tarifas anunciadas provisoriamente, por 90 dias, enquanto recomendava que os países atingidos buscassem negociações.

A decisão do presidente norte-americano foi uma resposta ao governo chinês, que horas antes havia elevado a tarifa de produtos importados dos Estados Unidos de 34% para 84%, com base nos "princípios básicos do direito internacional". Essa medida, por sua vez, foi uma resposta à elevação anunciada nesta terça-feira (8) pelo governo norte-americano, que ampliou a tarifa de produtos chineses para 104%.

Trump não recuou e ampliou as tarifas para 125%, com vigência imediata. O republicano também declarou uma pausa de 90 dias nas alíquotas anunciadas na semana passada para os demais países, com estabelecimento de uma alíquota geral de 10% no período.

Com a guerra comercial já instaurada, representantes de Trump se reuniram com dirigentes do Partido Comunista Chinês para costurar uma trégua, enquanto os dois países buscam se realinhar comercialmente. Um acordo chegou a ser alinhado, mas ambos os lados trocaram acusações nos últimos dias e um novo encontro deve acontecer na segunda-feira (9)