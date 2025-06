Casas Bahia (BHIA3) antecipa conversão de debêntures e surpreende mercado

Casas Bahia (BHIA3): mais sobre a oferta

As ações provenientes da conversão estarão sujeitas a um lock-up escalonado de 16 meses. No primeiro trimestre após a homologação do aumento de capital, os credores poderão vender até 10% das ações recebidas. Esse limite aumenta gradualmente até que, após 18 meses, todas as ações estejam liberadas para negociação. A estratégia busca evitar pressão vendedora repentina no mercado, dando maior estabilidade ao processo de desalavancagem da companhia.

Segundo análise divulgada, a antecipação foi considerada positiva e inesperada. "Reforçamos que a conversão era, na nossa visão, o caminho mais racional e vantajoso para os credores. A aceleração desse evento sinaliza maior comprometimento com o plano de transformação da companhia", afirmou Iago Souza, analista de varejo da Genial Investimentos.

Além disso, quatro mudanças se destacam em relação ao cenário anterior traçado pelos analistas:

Os bancos credores Bradesco (BBDC4) e Banco do Brasil (BBAS3) não se tornarão controladores, pois venderão os papéis a um novo investidor, ainda não identificado, que se tornará o maior acionista da companhia. A hipótese de um follow-on para diluição futura perde força, tornando a redução da despesa financeira mais lenta que o previsto. A carência para pagamento de juros e principal foi estendida de novembro de 2026 para novembro de 2027. A empresa terá 12 meses de dispensa temporária da obrigação de utilizar receitas extraordinárias para amortizar dívidas.

A antecipação da conversão reforça o compromisso com a transformação da Casas Bahia (BHIA3) e amplia sua flexibilidade financeira no curto prazo.