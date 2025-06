Ibovespa reverte tendência e fecha em alta, puxada por commodities

O Ibovespa registrou sua primeira alta da semana nesta terça-feira (10), ao fechar em 136.436,07 pontos, alta de 0,54% em relação ao resultado da véspera, com oscilação entre 135.716,01 e 137.369,35 pontos e giro financeiro de R$ 20,7 bilhões. Na semana, o Ibovespa avança 0,25%, ainda cedendo 0,43% em junho. No ano, sobe 13,43%.

O resultado foi puxado principalmente Petrobras, com alta nas duas classes de ações (PETR3, 3,65%; PETR4, 3,02%), com alta forte do petróleo pela manhã e recuo à tarde. Outras empresas petrolíferas também foram bem, como Brava (BRAV3, +3,29%) e PetroReconcavo (RECV3, +3,49%).

"Foi apenas um ajuste de preços nas ações do setor", diz Hugo Queiroz, sócio da L4 Capital. Ele acrescenta que, na segunda-feira (9), os papéis do segmento tinham sido afetados pela possível alteração na tributação do segmento, como proposta alternativa ao aumento de IOF inicialmente proposto pelo governo, mas de saída rejeitado pelo Congresso. "O governo vai precisar dos royalties do setor, então isso pesou", observa o analista.

No cenário macroeconômico, o IPCA foi o destaque do dia, com a desaceleração da inflação em maio (a 0,26%) ante abril, e em desaceleração maior do que se antecipava para o mês. "Quanto mais rápido desacelerar, mais rápido se poderá falar de possíveis cortes da Selic, que deve ser mantida em 14,75% ao ano na reunião do Copom em junho", estima Felipe Papini, sócio da One Investimentos.