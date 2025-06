SNEL11 expande portfólio com aquisição de usinas solares em operação

Segundo Barbieri, o foco atual da gestão está direcionado à aquisição de projetos operacionais, em detrimento do desenvolvimento de ativos. "Hoje, o fundo está muito mais voltado para projetos já operacionais. Buscamos sempre o melhor para o cotista, equilibrando risco e retorno. E no mercado atual, temos encontrado o mesmo retorno com risco bem menor nesses projetos", explicou.

O retorno total do fundo em abril foi de 1,16%, sustentado pelos rendimentos, já que a cota permaneceu estável no período. O desempenho superou indicadores de referência como o CDI (1,06%), IPCA (0,43%) e o benchmark do fundo (IPCA + 7% ao ano, equivalente a 1%). Na comparação, o SNEL11 entregou 110% do CDI, 274% do IPCA e 116% do benchmark, com isenção de IR.

Destaques operacionais do SNEL11

Entre os destaques operacionais do mês, está o início da geração de caixa do projeto Mundo Melhor, que foi energizado e arrendado.

Barbieri também comentou avanços em outras frentes: "A gente acompanha no detalhe os ativos. San Remo 1 e 2 sempre superaram as projeções históricas, mas tivemos uma intercorrência com um transformador, que ficou inoperante após apresentar fissuras. O fabricante já está ciente do problema".

No Ceará, onde o fundo possui seu menor projeto, houve uma redução tarifária de 1,7%. Já em Pernambuco, com um ativo mais robusto, houve aumento de 3,3% na tarifa, o que tende a beneficiar a geração de caixa.