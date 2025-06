Fundos de ações: quais estratégias as gestoras estão usando para se posicionar no mercado?

O contexto atual, com expectativa de cortes de juros e pressão contínua sobre o fiscal brasileiro, reforça a preferência por ativos com fundamentos consistentes.

Seleção defensiva, doméstica e com fundamento

A Fator Gestão adotou uma postura conservadora em 2025, mantendo exposição em empresas resilientes, pagadoras de dividendos e com valuations atrativos.

"Essas empresas […] conferiam à carteira um perfil mais conservador", explicou Isabel Lemos, que também destacou a boa performance de papéis no setor educacional, impulsionados pela expansão de cursos de Medicina. A carteira também incluiu nomes no setor imobiliário de baixa renda, apoiados pelo programa Minha Casa Minha Vida, e ações selecionadas no varejo.

Na AZ Quest, o fundo elevou o beta da carteira com empresas domésticas, mas mantendo o rigor na análise. A combinação de consumo e construção civil com setores defensivos, como energia elétrica e bancos, equilibrou a carteira.

A visão da casa é "cautelosamente otimista", e o cuidado com a qualidade é prioridade. "Empresas de baixa qualidade a gente não vai adicionar no portfólio, nem se tiverem um beta alto", reforçou João Mamede.